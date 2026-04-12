Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (342) Zeugen nach Raub gesucht

Nürnberg (ots)

Am frühen Samstagmorgen (11.04.2026) beraubten vier Unbekannte einen Mann in der Nürnberger Innenstadt. Die Kriminalpolizei sucht Tatzeugen.

Der 22-jährige Italiener befand sich gegen 05:30 Uhr im Bereich Jakobstor/Engelhardsgasse, als vier bislang unbekannte Täter ihn in ein Gespräch verwickelten. Plötzlich schlugen sie unvermittelt auf den Mann ein, sodass dieser zu Boden fiel. Im weiteren Verlauf entriss einer der Täter dem 22-Jährigen die Bauchtasche und entnahm daraus Bargeld sowie AirPods. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Der Geschädigte erlitt durch die Schläge Verletzungen im Gesichtsbereich und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bei den vier Unbekannten handelt es sich um Männer. Lediglich von einem Tatverdächtigen liegt folgende Personenbeschreibung vor:

Circa 170 cm, normale Statur, braune Haare (Buzz cut), trug ein weißes T-Shirt und eine Jeans, italienische Sprache.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Fachkommissariat für Raubdelikte der Nürnberger Kriminalpolizei. Die Beamten bitten Zeugen, die Angaben zur Tat oder den unbekannten Personen machen können, sich unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher

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