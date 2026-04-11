Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (339) Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus - Mehrere Anwohner evakuiert

Fürth (ots)

Am Samstagabend (11.04.2026) ereignete sich ein Brand in einer Wohnung im 2. OG eines Mehrfamilienhauses in Fürth. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Gegen 19:45 Uhr geriet aus noch ungeklärter Ursache eine Wohnung im 2. OG des Wohnanwesens in der Geierstraße in Brand. Beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehr und Polizei war eine starke Rauchentwicklung aus dem Fenster erkennbar. Die Anwohner konnten von den Beamten und der Feuerwehr noch rechtzeitig informiert werden, sodass ein sicheres Verlassen des Gebäudes möglich war.

Der Feuerwehr Fürth gelang es, das Übergreifen des Feuers auf weitere Wohnungen zu verhindern und den Brand zügig zu löschen. Nach aktuellem Stand wurden keine Personen verletzt.

Die besagte Wohnung im 2. OG ist bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Ursache für das Brandgeschehen ist bislang noch unklar und nun Gegenstand der Ermittlungen des zuständigen Fachkommissariats der Fürther Kriminalpolizei.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher

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