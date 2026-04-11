Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (338) Tödlicher Verkehrsunfall bei Cadolzburg - Zeugen gesucht

Cadolzburg (ots)

Am Samstagabend (11.04.2026) ereignete sich auf der Kreisstraße FÜ 19 bei Cadolzburg (Lkrs. Fürth) ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw. Der 55-jährige Motorradfahrer verstarb noch am Unfallort.

Gegen 17:45 Uhr befuhr die Fahrerin eines weißen Audi die Kreisstraße von Deberndorf kommend in Richtung Zautendorf. Zeitgleich war ein Motorradfahrer in der Gegenrichtung unterwegs. Kurz vor der Abzweigung nach Rütteldorf kam es aus noch ungeklärter Ursache zum Frontalzusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen.

Der 55-jährige Fahrer des Motorrads erlitt bei dem Zusammenstoß so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die 18-jährige Fahrerin des Pkw zog sich leichte Verletzungen zu.

Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Fürth führen vor Ort eine Unfallaufnahme durch. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen. Die Kreisstraße FÜ 19 ist im Zuge der Unfallaufnahme derzeit (20:50 Uhr) voll gesperrt.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 9739970 zu melden.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher

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