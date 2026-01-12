Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Eigentümer gesucht - Wem gehört dieses Fahrrad?

Bild-Infos

Download

Hameln (ots)

Bereits am Freitag, 14.11.2025, beobachtete ein Zeuge, wie ein Mann gegen 00:30 Uhr ein ungesichertes Rad aus einem Fahrradständer am Bahnhofsplatz in Hameln nahm und sich mit diesem entfernte.

Bei einer Kontrolle des Mannes durch die Polizei Hameln entstand aufgrund der Gesamtumstände der Verdacht, dass der Fahrer das Rad nicht rechtmäßig genutzt hat. Ein Eigentumsnachweis konnte nicht vorgelegt werden.

Es handelt sich um ein schwarzes Herrensportrad der Marke Hercules. Dieses ist mit roten Streifen versehen.

Zeugen, die Angaben zu der Herkunft des Rades machen können, oder der Eigentümer selbst, wird gebeten sich bei der Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-222 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell