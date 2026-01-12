PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Eigentümer gesucht - Wem gehört dieses Fahrrad?

POL-HM: Eigentümer gesucht - Wem gehört dieses Fahrrad?
  • Bild-Infos
  • Download

Hameln (ots)

Bereits am Freitag, 14.11.2025, beobachtete ein Zeuge, wie ein Mann gegen 00:30 Uhr ein ungesichertes Rad aus einem Fahrradständer am Bahnhofsplatz in Hameln nahm und sich mit diesem entfernte.

Bei einer Kontrolle des Mannes durch die Polizei Hameln entstand aufgrund der Gesamtumstände der Verdacht, dass der Fahrer das Rad nicht rechtmäßig genutzt hat. Ein Eigentumsnachweis konnte nicht vorgelegt werden.

Es handelt sich um ein schwarzes Herrensportrad der Marke Hercules. Dieses ist mit roten Streifen versehen.

Zeugen, die Angaben zu der Herkunft des Rades machen können, oder der Eigentümer selbst, wird gebeten sich bei der Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-222 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Stefanie Ockenfeld
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151/ 933-104
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Alle Meldungen Alle
  • 12.01.2026 – 11:20

    POL-HM: Zeugenaufruf: Einbruch in Toto-Lotto-Geschäft

    Eimbeckhausen (ots) - Am Sonntag (11.01.2026) brachen unbekannte Personen gegen 21:45 Uhr in ein Toto-Lotto-Geschäft in Eimbeckhausen ein. Die Polizei sucht Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen schlug ein Täter eine Scheibe im Bereich des Eingangs ein und verschaffte sich Zugang zu dem Objekt in der Asternstraße. Aus diesem wurden Tabakwaren entwendet. Die unbekannten Täter flüchteten anschließend mit einem dunklen ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 10:04

    POL-HM: Zeugenaufruf: Einbruch in Wohnung

    Holzminden (ots) - Zwischen Donnerstag (08.01.2026) gegen 17:45 Uhr und Freitag (09.01.2026) gegen 15:30 Uhr brach eine unbekannte Person in eine Wohnung in Holzminden ein. Es wurde Besteck entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen, verschaffte sich der unbekannte Täter gewaltsam über eine Terrassentür Zugang zu der Wohnung in der Bismarckstraße. Diese durchsuchte er nach Wertgegenständen und entwendete Besteck. Die ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 09:13

    POL-HM: Transporter gerät ins Schleudern und kippt um - Fahrer leicht verletzt

    Bevern (ots) - Am Donnerstag (08.01.2026) verunfallte ein 37-Jähriger gegen 09:05 Uhr mit seinem Pkw VW auf glatter Fahrbahn. Sein Fahrzeug kippte um. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Holzmindener die Landesstraße 584 von Lütgenade in Richtung Forst. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet er auf der winterglatten Fahrbahn ins Schleudern. Er kam im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren