Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf: Einbruch in Toto-Lotto-Geschäft

Eimbeckhausen (ots)

Am Sonntag (11.01.2026) brachen unbekannte Personen gegen 21:45 Uhr in ein Toto-Lotto-Geschäft in Eimbeckhausen ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen schlug ein Täter eine Scheibe im Bereich des Eingangs ein und verschaffte sich Zugang zu dem Objekt in der Asternstraße. Aus diesem wurden Tabakwaren entwendet. Die unbekannten Täter flüchteten anschließend mit einem dunklen Pkw vom Tatort. Der Gesamtschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Zeugen, die Angaben zu dem Fahrzeug oder den unbekannten Personen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Münder unter der Telefonnummer 05042/5064-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Stefanie Ockenfeld
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151/ 933-104
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

