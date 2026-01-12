Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf: Einbruch in Wohnung

Holzminden (ots)

Zwischen Donnerstag (08.01.2026) gegen 17:45 Uhr und Freitag (09.01.2026) gegen 15:30 Uhr brach eine unbekannte Person in eine Wohnung in Holzminden ein. Es wurde Besteck entwendet.

Nach bisherigen Erkenntnissen, verschaffte sich der unbekannte Täter gewaltsam über eine Terrassentür Zugang zu der Wohnung in der Bismarckstraße. Diese durchsuchte er nach Wertgegenständen und entwendete Besteck.

Die Polizei Holzminden sucht Zeugen, die im genannten Zeitraum relevante Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05531/ 958-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell