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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (335) Tötungsdelikt in Nürnberg

Nürnberg (ots)

Am Samstagmittag (11.04.2026) ging bei der Einsatzzentrale der mittelfränkischen Polizei die Mitteilung über ein Tötungsdelikt in Nürnberg ein.

Nachdem gegen 11:00 Uhr eine Mitteilerin den Polizeinotruf verständigt hatte, fanden Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost einen toten Mann in einem Haus in der Pirckheimer Straße. Der Spurenlage zufolge handelte es sich um ein Tötungsdelikt zum Nachteil eines 66-jährigen Mannes (deutsch).

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch. Im weiteren Verlauf kamen Beamte der Nürnberger Kriminalpolizei zur Spurensicherung hinzu. Die Nürnberger Mordkommission übernahm in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth die weitere Sachbearbeitung.

Die Hintergründe der Tat sowie deren genauer Ablauf stehen hierbei im Zentrum der weiteren Ermittlungen.

Erstellt durch: Oliver Trebing

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D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

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Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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