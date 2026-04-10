PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (334) Raubüberfall auf Spielhalle - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Am frühen Freitagmorgen (10.04.2026) ereignete sich in der Nürnberger Innenstadt ein Raubüberfall auf eine Spielothek. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Zwei bislang unbekannte Täter betraten gegen 04:00 Uhr die Spielhalle Am Plärrer und forderten unter Vorhalt einer mutmaßlichen Schusswaffe Bargeld von einem Mitarbeiter. Anschließend flüchteten die beiden Unbekannten mit der Beute.

Von den beiden Tätern liegt aufgrund der Maskierung keine Personenbeschreibung vor.

Eine umgehend eingeleitete Fahndung führte nicht zur Festnahme der Tatverdächtigen.

Die Höhe des entwendeten Bargelds ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte am Tatort die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen sowie eine Spurensicherung durch. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen wegen schweren Raubes übernommen.

Im Zusammenhang mit dem Raubüberfall bitten die Ermittler um Hinweise aus der Bevölkerung. Gesucht werden Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die Identität der beiden Täter geben können. Unter der Rufnummer 0911 2112-3333 ist rund um die Uhr ein Hinweistelefon geschaltet.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 10.04.2026 – 17:06

    POL-MFR: (333) Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall auf der A 6 bei Aurach

    Ansbach (ots) - Am Freitagnachmittag (10.04.2026) ereignete sich auf der A 6 in Fahrtrichtung Heilbronn, zwischen den Anschlussstellen Aurach und Feuchtwangen-Nord ein Unfall, an dem vier Fahrzeuge beteiligt waren. Insgesamt sechs Personen erlitten bei dem Unfall Verletzungen. Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten der mittelfränkischen Einsatzzentrale gegen 14:30 Uhr ...

    mehr
  • 10.04.2026 – 14:24

    POL-MFR: (332) Brand einer Autowerkstatt in Fürth

    Fürth (ots) - Am Freitagmittag (10.04.2026) ereignete sich ein Brand in einer Werkstatt in der Fürther Südstadt. Eine Person erlitt leichte Verletzungen. Gegen 12:20 Uhr kam es in einer Autolackiererei in der Flößaustraße aus noch nicht geklärter Ursache zu einer Verpuffung, die einen größeren Brand auslöste. Als die alarmierten Streifen der Polizeiinspektion Fürth eintrafen, stand die Werkstatt bereits in ...

    mehr
  • 10.04.2026 – 13:21

    POL-MFR: (331) Straßenbahnfahrerin sexuell belästigt - Kriminalpolizei sucht Zeugen

    Nürnberg (ots) - Wie in der Meldung 305 berichtet, steht ein 45-jähriger Mann im Verdacht, am Montag, dem 30. März 2026, eine Straßenbahnfahrerin in der Nürnberger Südstadt sexuell belästigt zu haben. Der Mann wurde festgenommen. Nun sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen. Gegen 15:50 Uhr meldete ein Zeuge ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren