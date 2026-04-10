Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (334) Raubüberfall auf Spielhalle - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Am frühen Freitagmorgen (10.04.2026) ereignete sich in der Nürnberger Innenstadt ein Raubüberfall auf eine Spielothek. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Zwei bislang unbekannte Täter betraten gegen 04:00 Uhr die Spielhalle Am Plärrer und forderten unter Vorhalt einer mutmaßlichen Schusswaffe Bargeld von einem Mitarbeiter. Anschließend flüchteten die beiden Unbekannten mit der Beute.

Von den beiden Tätern liegt aufgrund der Maskierung keine Personenbeschreibung vor.

Eine umgehend eingeleitete Fahndung führte nicht zur Festnahme der Tatverdächtigen.

Die Höhe des entwendeten Bargelds ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte am Tatort die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen sowie eine Spurensicherung durch. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen wegen schweren Raubes übernommen.

Im Zusammenhang mit dem Raubüberfall bitten die Ermittler um Hinweise aus der Bevölkerung. Gesucht werden Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die Identität der beiden Täter geben können. Unter der Rufnummer 0911 2112-3333 ist rund um die Uhr ein Hinweistelefon geschaltet.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher

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