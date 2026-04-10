Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (332) Brand einer Autowerkstatt in Fürth
Fürth (ots)
Am Freitagmittag (10.04.2026) ereignete sich ein Brand in einer Werkstatt in der Fürther Südstadt. Eine Person erlitt leichte Verletzungen.
Gegen 12:20 Uhr kam es in einer Autolackiererei in der Flößaustraße aus noch nicht geklärter Ursache zu einer Verpuffung, die einen größeren Brand auslöste. Als die alarmierten Streifen der Polizeiinspektion Fürth eintrafen, stand die Werkstatt bereits in Vollbrand. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten anrücken und den Brand löschen.
In der Folge des Brandgeschehens erlitt ein 30-Jähriger, der sich in dem Gebäude befand, leichte Brandverletzungen, die in einem Krankenhaus medizinisch behandelt werden mussten.
Das zuständige Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.
Erstellt durch: Gloria Güßbacher
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