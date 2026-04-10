PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (330) Verkehrsunfall mit Fahrradfahrer - Unfallverursacher fuhr davon

Nürnberg (ots)

Am Dienstagvormittag (07.04.2026) stieß ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer bei einem Überholvorgang gegen einen Radfahrer. Anschließend fuhr er davon. Die Verkehrspolizei Nürnberg sucht Zeugen.

Der bislang Unbekannte befuhr gegen 10:00 Uhr mit seinem Pkw, einem Renault Captur, die Kilianstraße in Richtung Erlanger Straße. Auf Höhe der Einmündung Großreuther Straße / BayWa überholte er einen in die gleiche Richtung fahrenden Radfahrer und touchierte ihn mit dem rechten Außenspiegel. Der Radfahrer stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Der Unfallverursacher fuhr davon, ohne seine gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter zu erfüllen.

Die Verkehrspolizei Nürnberg ermittelt unter anderem wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder zur genannten Zeit einen Renault Captur mit ihrer Dashcam aufgezeichnet haben, sich unter der Telefonnummer 0911 6583 - 1530 zu melden.

Erstellt durch: Kai Schmidt / bl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 10.04.2026 – 10:14

    POL-MFR: (329) Taschendiebstahl in Nürnberger Bar - Tatverdächtiger festgenommen

    Nürnberg (ots) - Am späten Donnerstagabend (09.04.2026) kam es in einer Nürnberger Bar zu Taschendiebstählen. Durch die Aufmerksamkeit einer Geschädigten und das schnelle Eingreifen der Polizei konnte ein 27-jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden. Eine Besucherin der Bar bemerkte, wie sich eine ihr unbekannte Person an ihrer Handtasche zu ...

    mehr
  • 10.04.2026 – 09:46

    POL-MFR: (328) 39-jähriger Casian C. aus Emskirchen vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

    Neustadt an der Aisch (ots) - Seit 01.04.2026 (Donnerstag) wird der 39-jährige Casian C. aus Emskirchen (Lkrs. Neustadt an der Aisch) vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Der Vermisste hielt sich zuletzt vermutlich in Emskirchen auf und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben keine Hinweise auf ...

    mehr
  • 09.04.2026 – 18:08

    POL-MFR: (327) Balkonbrand in Fürth

    Fürth (ots) - Am Donnerstag (09.04.2026) kam es zu einem Brand auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Fürth. Verletzt wurde niemand. Gegen 16:50 Uhr wurde der Einsatzzentrale der Polizei ein Feuer an einem Mehrfamilienhaus in der Herrnstraße/Sonnenstraße gemeldet. Einsatzkräfte der Feuerwehr Fürth sowie Beamte der Polizeiinspektion Fürth stellten beim Eintreffen am Einsatzort wenige Minuten später Flammen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren