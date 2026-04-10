Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (329) Taschendiebstahl in Nürnberger Bar - Tatverdächtiger festgenommen

Nürnberg (ots)

Am späten Donnerstagabend (09.04.2026) kam es in einer Nürnberger Bar zu Taschendiebstählen. Durch die Aufmerksamkeit einer Geschädigten und das schnelle Eingreifen der Polizei konnte ein 27-jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden.

Eine Besucherin der Bar bemerkte, wie sich eine ihr unbekannte Person an ihrer Handtasche zu schaffen machte und versuchte, diese an sich zu nehmen. Zwar gelang es der Frau, ihre Tasche zurückzuerlangen, sie musste im Anschluss jedoch feststellen, dass daraus Bargeld entwendet worden war.

Auf den Vorfall wurde eine weitere Barbesucherin aufmerksam. Bei der sofortigen Überprüfung ihres mitgeführten Rucksacks stellte sie fest, dass ihre Geldbörse ebenfalls fehlte.

Die alarmierte Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte war rasch vor Ort. Die Beamten konnten den Tatverdächtigen noch dabei beobachten, wie er versuchte, sich der mutmaßlichen Beute zu entledigen. Der 27-jährige marokkanische Staatsangehörige wurde daraufhin vorläufig festgenommen.

Der Kriminaldauerdienst (KDD) Mittelfranken wurde zur Spurensicherung an den Tatort entsandt. Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernimmt das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei.

Erstellt durch: Oliver Trebing / bl

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