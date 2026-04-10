PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (331) Straßenbahnfahrerin sexuell belästigt - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Nürnberg (ots)

Wie in der Meldung 305 berichtet, steht ein 45-jähriger Mann im Verdacht, am Montag, dem 30. März 2026, eine Straßenbahnfahrerin in der Nürnberger Südstadt sexuell belästigt zu haben. Der Mann wurde festgenommen. Nun sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen.

Gegen 15:50 Uhr meldete ein Zeuge einen Mann, der im Bereich der Landgrabenstraße offenbar betrunken über die Fahrbahn torkelte, wodurch der Fahrzeugverkehr kurzzeitig stillstand. Kurz darauf stieg der Betrunkene in eine an der Haltestelle wartende Straßenbahn ein. Nachdem ihn die Fahrerin aufgefordert hatte, das Verkehrsmittel zu verlassen, fasste ihr der Mann mehrfach an die Brüste.

Alarmierte Streifen der Polizeiinspektionen Nürnberg-Mitte und Süd nahmen den 45-jährigen ukrainischen Tatverdächtigen vorläufig fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille.

Die Ermittlungen des zuständigen Fachkommissariats der Nürnberger Kriminalpolizei ergaben, dass sich die Tat außerhalb der Straßenbahn im hinteren Bereich ereignete. Während der Tatzeit befanden sich mehrere Personen in der Straßenbahn. Auch Autofahrer und Fußgänger kommen als mögliche Zeugen infrage. Der Mann war im Bereich des Oberkörpers lediglich mit einer offenen Jacke bekleidet.

Die Kriminalpolizei bittet nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

Erstellt durch: Kai Schmidt

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 10.04.2026 – 10:33

    POL-MFR: (330) Verkehrsunfall mit Fahrradfahrer - Unfallverursacher fuhr davon

    Nürnberg (ots) - Am Dienstagvormittag (07.04.2026) stieß ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer bei einem Überholvorgang gegen einen Radfahrer. Anschließend fuhr er davon. Die Verkehrspolizei Nürnberg sucht Zeugen. Der bislang Unbekannte befuhr gegen 10:00 Uhr mit seinem Pkw, einem Renault Captur, die Kilianstraße in Richtung Erlanger Straße. Auf Höhe der ...

    mehr
  • 10.04.2026 – 10:14

    POL-MFR: (329) Taschendiebstahl in Nürnberger Bar - Tatverdächtiger festgenommen

    Nürnberg (ots) - Am späten Donnerstagabend (09.04.2026) kam es in einer Nürnberger Bar zu Taschendiebstählen. Durch die Aufmerksamkeit einer Geschädigten und das schnelle Eingreifen der Polizei konnte ein 27-jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden. Eine Besucherin der Bar bemerkte, wie sich eine ihr unbekannte Person an ihrer Handtasche zu ...

    mehr
  • 10.04.2026 – 09:46

    POL-MFR: (328) 39-jähriger Casian C. aus Emskirchen vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

    Neustadt an der Aisch (ots) - Seit 01.04.2026 (Donnerstag) wird der 39-jährige Casian C. aus Emskirchen (Lkrs. Neustadt an der Aisch) vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Der Vermisste hielt sich zuletzt vermutlich in Emskirchen auf und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben keine Hinweise auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren