Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mann bedroht Kassiererin mit pistolenähnlichen Gegenstand

Pößneck (ots)

Am 28.03.2026 gegen 19:15 Uhr betrat ein bislang unbekannter Mann den Netto-Supermarkt in Pößneck in der Mühlstraße. Nachdem der Mann eine Getränkedose an der Kasse bezahlt hatte, zog dieser plötzlich einen pistolenähnlichen Gegenstand und forderte die Herausgabe von Bargeld aus der Kasse. Da es zu keiner Herausgabe von Bargeld kam, beleidigte der Mann die Kassiererin und verließ den Supermarkt in unbekannte Richtung. Aufgrund des Überfalls erlitt die Kassiererin einen Schock. Im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnte der Mann bislang nicht festgestellt werden. Der Mann war vermummt, ca. 170-175cm groß, trug schwarze Kleidung mit Kapuze und sprach akzentfrei Deutsch. Hinweise zum bislang unbekannten Täter nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla unter der Tel.-Nr.: 03663-4310 entgegen.

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