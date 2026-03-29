Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall - Fahrzeugführer alkoholisiert

Bad Blankenburg (ots)

Am Freitag, den 27.03.2026, gegen 08:45 ereignete sich im Bad Blankenburger Ortsteil Watzdorf ein Verkehrsunfall. Der 63- jährige Fahrer eines Pkw Daimler-Benz fuhr hier nach Zeugenaussagen mehrfach gegen einen abgeparkten Pkw VW, wodurch erheblicher Sachschaden an beiden Fahrzeugen verursacht wurde. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der verantwortliche Fahrzeugführer unter Alkoholeinwirkung stand, ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Es wurde eine Blutprobenentnahme veranlasst, der Führerschein sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

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