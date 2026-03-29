LPI-SLF: Kontrolle mit Folgen

Bad Blankenburg (ots) - Am Freitag, den 27.03.2026, gegen 08:45 ereignete sich im Bad Blankenburger Ortsteil Watzdorf ein Verkehrsunfall. Der 63- jährige Fahrer eines Pkw Daimler-Benz fuhr hier nach Zeugenaussagen mehrfach gegen einen abgeparkten Pkw VW, wodurch erheblicher Sachschaden an beiden Fahrzeugen verursacht wurde. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der verantwortliche Fahrzeugführer unter ...

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