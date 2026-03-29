Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Kontrolle mit Folgen
Dittersdorf (Saale-Orla-Kreis) (ots)
Am 27.03.2026 gegen 23:45 Uhr wurde auf der L1077, Höhe der Anschlussstelle Dittersdorf / BAB 9, die 36- jährige Fahrerin eines VW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde bei der Fahrerin einen Atemalkoholwert von 1,34 Promille festgestellt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, eine Blutprobenentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.
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