Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Opferstock in Stadtkirche geplündert

Ziegenrück (ots)

Am 28.03.2026 zwischen 08:30 Uhr und 16:30 Uhr betraten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter die Stadtkirche in der Kirchstraße in Ziegenrück, brachen den Opferstock auf und entnahmen das darin befindliche Geld. Hinweise zu dem oder den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla unter der Tel.-Nr.: 03663-4310 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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