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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (336) Containerbrand am Fürther Recyclinghof

Fürth (ots)

Am Samstagmittag (11.04.2026) kam es auf dem Gelände des Recyclinghofs in der Karolinenstraße zum Brand eines Sperrmüllcontainers. Ein Mitarbeiter verletzte sich dabei leicht.

Gegen Mittag wurde die Integrierte Leitstelle Nürnberg über einen Containerbrand im Bereich des Recyclinghofs alarmiert. Dank des schnellen Eingreifens der alarmierten Kräfte der Berufsfeuerwehr Fürth konnte das Feuer zügig unter Kontrolle gebracht werden. Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Container oder nahegelegene Gebäude wurde erfolgreich verhindert.

Ein Mitarbeiter des Recyclinghofes wurde vor Ort durch den Rettungsdienst erstversorgt und anschließend mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.

Nach ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Sachschaden am Container auf etwa 10.000 Euro. Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Fürth hat die Ermittlungen insbesondere zur Brandursache aufgenommen.

Erstellt durch: Oliver Trebing

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Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
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Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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