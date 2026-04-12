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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (341) Brand eines Lagerraums - eine Person verletzt

Erlangen (ots)

Am Donnerstagmorgen (09.04.2026) kam es zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst, da es in einem Lager eines Imbisses in der Erlanger Innenstadt gebrannt hatte. Dabei wurde eine Person leicht verletzt.

Gegen 05:00 informierte die Integrierte Leitstelle die Einsatzzentrale der mittelfränkischen Polizei über eine starke Rauchentwicklung bei einem Imbiss in der Inneren Brucker Straße. Den alarmierten Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es, das Feuer im Lagerraum des Imbisses zu löschen und ein Übergreifen auf weitere Gebäudeteile zu verhindern.

Eine Person wurde mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus eingeliefert.

Das Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher

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Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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