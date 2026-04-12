Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (340) Nach Tötungsdelikt in Nürnberg - Tatverdächtiger festgenommen

Nürnberg (ots)

Wie mit Meldung 335 berichtet, fand die Polizei am Samstagmittag (11.04.2026) einen 66-jährigen Mann in seiner Wohnung in Nürnberg auf, welcher offenbar gewaltsam zu Tode kam. Noch am Samstagnachmittag nahmen Beamte einen dringend Tatverdächtigen fest.

Gegen 11:00 Uhr ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums eine Mitteilung ein, wonach ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Pirckheimer Straße verdächtige Wahrnehmungen im Zimmer eines Nachbarn gemacht habe. Eine alarmierte Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost fand kurz darauf einen leblosen Mann in einem Zimmer des Anwesens auf.

Aufgrund der Gesamtumstände übernahm die Nürnberger Mordkommission noch am Mittag die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth.

Im Zuge der Ermittlungen geriet ein 19-jähriger Deutscher aus dem sozialen Umfeld des Getöteten in den Fokus der Ermittler. Dieser konnte durch Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost in Tatortnähe vorläufig festgenommen werden.

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag gegen den Mann. Er wird am heutigen Sonntag (12.04.2026) einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der über die Haftfrage entscheidet.

Erstellt durch: Oliver Trebing

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