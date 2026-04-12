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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (343) Polizei nahm randalierenden Mann fest - Haftantrag gestellt

Nürnberg (ots)

Die Polizei nahm am frühen Samstagmorgen (11.04.2026) einen alkoholisierten Randalierer in der Nürnberger Südstadt fest. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag gegen den 21-jährigen Tatverdächtigen.

Eine Bewohnerin eines Mehrpartienhauses in der Humboldtstraße verständigte gegen 05:30 Uhr die Polizei, da ein Mann gegen mehrere geparkte Autos geschlagen hatte.

Als eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd kurz darauf zur Einsatzörtlichkeit fuhr, trafen die Beamten auf einen 21-jährigen Griechen und nahmen diesen fest. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass der Mann zunächst in einem 24/7-Shop mit einem Stein gegen die Automatenscheiben schlug und anschließend gegen einen in der Humboldtstraße geparkten roten BMW. Im weiteren Verlauf warf er in der Wirthstraße einen Roller um und versuchte erfolglos die Seitenscheibe eines Porsches einzuschlagen. Zuletzt schlug er mit einem Stein die Seitenscheibe eines geparkten Mercedes ein.

In Summe wird der verursachte Sachschaden auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

Bei der Sachbearbeitung bemerkten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 21-Jährigen. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 1 Promille. Zudem gab er an, Betäubungsmittel eingenommen zu haben. Daraufhin ließen die Beamten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth bei dem Tatverdächtigen eine Blutentnahme durchführen.

Da der 21-Jährige über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, stellte die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth zudem Haftantrag wegen Fluchtgefahr. Er wird nun dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt, der über die Haftfrage entscheidet. Die Polizeiinspektion Nürnberg-Süd führt die weiteren Ermittlungen wegen Sachbeschädigung.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher

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Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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