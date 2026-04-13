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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (346) Zeugenaufruf nach Einbruch in Juweliergeschäft

Fürth (ots)

In der Zeit von Samstagabend (11.04.2026) bis Sonntagmorgen (12.04.2026) brach ein bislang unbekannter Täter in ein Juweliergeschäft in der Fürther Innenstadt ein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

In der Zeit zwischen 17:00 Uhr am Samstag und 09:30 Uhr am Sonntag schlug ein Unbekannter die Schaufensterscheibe des Juweliers in der Rudolf-Breitscheid-Straße 12 ein. Zur Höhe des Entwendungsschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch und sicherte unter anderem Spuren am Tatort. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das zuständige Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei. Die Beamten bitten Zeugen, denen rund um den Tatort verdächtige Personen aufgefallen sind oder die sonst sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 bei der Polizei zu melden.

Erstellt durch: Kai Schmidt / mc

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Polizeipräsidium Mittelfranken
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D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

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Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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