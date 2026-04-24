Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Vorfall an einer Schule

Am Freitagmorgen bekam ein 50-Jähriger Hausverbot an einer Schule in Herbrechtingen.

Ulm (ots)

Der 50-Jährige betrat aufgebracht kurz nach 9 Uhr ein Schulgelände in der Brückenstraße. Den ersten polizeilichen Erkenntnissen nach war er auf der Suche nach einem Schüler, da dieser mutmaßlich seine Tochter beleidigt hatte. Der Mann soll zunächst lautstark eine 13-jährige Schülerin angeschrien haben. Im weiteren Verlauf soll er den Schulleiter der Schule bedroht und beleidigt haben. Das Polizeirevier Giengen rückte mit mehreren Streifen an. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurde der 50-Jährige von dem Schulgelände entfernt. Er erhielt ein Hausverbot. Den Mann wird nun strafrechtlich ermittelt. Das angeschriene 13-jährige Mädchen erhielt seitens der Schule eine psychologische Betreuung.

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Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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