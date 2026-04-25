Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Brandalarm im Landratsamt

eine unberechtigte Betätigung des Feuermelders führte zur Evakuierung

Ulm (ots)

Am Freitag gegen 13:40 Uhr ging bei der Rettungsleitstelle in Ulm ein automatisierter Brandalarm vom Landratsamt des Alb-Donau-Kreises ein. Neben einem Löschzug der Feuerwehr Ulm fuhren auch mehrere Streifen der Polizei Ulm in die Schillerstraße. Dort konnte neben der vorbildlichen durchgeführten Evakuierung der Mitarbeitenden zusätzlich festgestellt werden, dass ein Feuermelder durch einen 27 Jahre alten Mann unberechtigt eingeschlagen und der Alarm somit ausgelöst wurde. Zu seinen Beweggründen befragt äußerte der 27-Jährige, dass er aus hier nicht bekannten Gründen kein Warteticket am Schalter ziehen konnte und sich nicht weiter zu helfen wusste, als den Feuermelder auszulösen. Gegen den Mann wurde durch das Polizeirevier Ulm-Mitte ein Strafverfahren eingeleitet, ob der die Kosten des Einsatzes tragen muss, wird zudem geprüft.

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