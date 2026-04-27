Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Schule besprüht

Von Samstag auf Sonntag wurde eine Schule mit zahlreichen Graffitis besprüht.

Ulm (ots)

Am Sonntag gegen 8 Uhr wurde der Schaden an der Schule in der Ahornstraße entdeckt. Unbekannte Täterschaft besprühte die Fassade, Fenster und den Innenhof der Schule mit zahlreichen Graffitis. Auch Verkehrsschilder vor der Schule und der Gehweg wurden besprüht. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, denen Verdächtiges aufgefallen ist, melden sich bitte bei der Polizei unter der Tel. 07161/632360.

++++++++ 0779897 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

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