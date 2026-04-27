Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen/A7 - Unfall mit mehreren Beteiligten

Fünf verletzte Personen und fünf beschädigte Fahrzeuge sind das Resultat eines Unfalls am Sonntag auf der A7.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 23 Uhr zwischen den Anschlussstellen Heidenheim und Giengen. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr ein 31-Jähriger mit seinem Renault dem Anhänger eines 60-Jährigen in das Heck. Das Pkw Gespann des 60-Jährigen geriet ins Schleudern und prallte gegen die Mittelleitplanke. Der Anhänger wurde abgerissen und kam etwa 200 Meter weiter auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Der nachfolgende Verkehr bremste ab. Der nachfolgende 55-jährige Mini Fahrer war nicht aufmerksam genug und erkannte die Unfallstelle zu spät. Beim Ausweichmanöver prallte er zunächst gegen einen Sattelzug und einen VW Touareg. Danach prallte er mit dem Renault des ersten Unfalls zusammen. Der mittlerweile ausgestiegene 31-jährige Renault Fahrer wurde vom Mini erfasst und erlitt schwere Verletzungen. Weiterhin erlitten der Beifahrer im Renault und die beiden Mitfahrerinnen im Mini leichte Verletzungen. Die Verletzten kamen allesamt in Krankenhäuser. Der gesamte Sachschaden wirf auf etwa 75.000 Euro geschätzt. Die A7 war bis kurz vor 2 Uhr voll gesperrt. Dann konnte ein Fahrstreifen freigegeben werden. Die Unfallstelle war 2.30 Uhr komplett geräumt.

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