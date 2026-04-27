Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Von der Straße abgedrängt?

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es zu einem Verkehrsunfall in Ulm.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 0.30 Uhr in der Olgastraße auf Höhe der Keplerstraße. Eine 18-jährige Mercedes-Fahrerin fuhr in Richtung Bahnhof. Nach den ersten polizeilichen Erkenntnissen wurde sie hierbei von einem 27-jährigen Ford-Fahrer nach links abgedrängt, sodass sie, um einen Unfall zu vermeiden, nach links auf die Straßenbahngleise ausweichen musste. Auf Höhe der dortigen Bushaltestelle blieb der Ford-Fahrer wohl neben ihr stehen. Die 18-Jährige wollte wieder nach rechts auf die Fahrbahn vor den Ford-Fahrer einfahren. Offenbar fuhr der 27-Jährige in diesem Moment ebenfalls an, weshalb es zum Unfall kam. Das Polizeirevier Ulm-Mitte nahm den Verkehrsunfall auf und schätzt den Gesamtschaden auf etwa 8.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Fahrverhalten der beiden Beteiligten vor dem Unfall sowie zum Unfall selbst geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/188-3312 zu melden.

++++ 0782811 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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