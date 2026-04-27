Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Königsbronn - Baumstumpf und Gras angezündet

Am Sonntag rückten Polizei und Feuerwehr zu zwei Bränden aus.

Ulm (ots)

Ein Zeuge meldete das Feuer gegen 20.30 Uhr im Bereich Waldesäcker. Unbekannte hatten zwei Baumstümpfe und etwa 30 Meter weiter einen trockenen Grashaufen in Brand gesetzt. Die Feuerwehr hatte die Brände schnell gelöscht. An einer Stelle fand die Polizei Reste eines Feuerwerkskörpers und sicherte diese. Hinweise auf den Verursacher sind bislang nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen einer Brandstiftung aufgenommen.

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