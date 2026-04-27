Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Munderkingen - Nach Unfall abgehauen

Am Wochenende beschädigte ein Unbekannter in Munderkingen ein geparktes Auto und fuhr davon.

Ulm (ots)

Der rote Peugeot 308 parkte zwischen Freitag 16 Uhr und Samstag 10.30 Uhr auf einem Parkplatz entlang der Danziger Straße. Ein unbekanntes Fahrzeug streifte beim Vorbeifahren das rechte Fahrzeugheck. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Die Polizei Ehingen hat nun Ermittlungen wegen einer Verkehrsunfallflucht aufgenommen und sucht den Verursacher. An dem Peugeot ist ein Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro entstanden. Hinweise bitte unter Tel. 07391/5880 an die Polizei Ehingen.

++++0774539

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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