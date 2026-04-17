Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Trunkenheitsfahrt mit über 2 Promille

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Edesheim (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Staatsstraße stellten Beamte am Donnerstagabend (16.04.2026, 19:25 Uhr) bei einem 58-jährigen Pkw-Fahrer deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,18 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und er wurde zwecks Blutentnahme zur Dienststelle verbracht. Da der Wert deutlich im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit liegt, wurde der Führerschein umgehend sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

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