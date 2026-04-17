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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Trunkenheitsfahrt mit über 2 Promille

POL-PDLD: Edesheim - Trunkenheitsfahrt mit über 2 Promille
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Edesheim (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Staatsstraße stellten Beamte am Donnerstagabend (16.04.2026, 19:25 Uhr) bei einem 58-jährigen Pkw-Fahrer deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,18 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und er wurde zwecks Blutentnahme zur Dienststelle verbracht. Da der Wert deutlich im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit liegt, wurde der Führerschein umgehend sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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