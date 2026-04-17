Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Fahrt unter Drogeneinfluss I

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Edesheim (ots)

Am Donnerstagabend gegen 19:00 Uhr kontrollierte eine Streife am Ortseingang von Edesheim einen 29-jährigen Pkw-Fahrer. Da der Mann ein sichtlich nervöses Verhalten an den Tag legte, wurde er genauer überprüft. Im Verlauf der Kontrolle räumte er ein, vor einigen Tagen Cannabis konsumiert zu haben. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und er wurde zwecks Blutentnahme zur Dienststelle verbracht. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

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