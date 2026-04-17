POL-PDLD: Edesheim - Fahrt unter Drogeneinfluss III
Edesheim (ots)
In der Nacht auf den 16.04.2026 kontrollierten Beamte kurz vor Mitternacht einen 29-jährigen Pkw-Fahrer in der Staatsstraße. Da der Mann ein nervöses Verhalten an den Tag legte, wurde ein Drogenschnelltest durchgeführt. Dieser verlief positiv auf Amphetamin. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde noch vor Ort sichergestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.
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