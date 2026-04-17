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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Fahrt unter Drogeneinfluss III

POL-PDLD: Edesheim - Fahrt unter Drogeneinfluss III
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Edesheim (ots)

In der Nacht auf den 16.04.2026 kontrollierten Beamte kurz vor Mitternacht einen 29-jährigen Pkw-Fahrer in der Staatsstraße. Da der Mann ein nervöses Verhalten an den Tag legte, wurde ein Drogenschnelltest durchgeführt. Dieser verlief positiv auf Amphetamin. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde noch vor Ort sichergestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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