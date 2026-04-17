Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Oberotterbach/Waldrohrbach - Geschwindigkeitskontrollen

Oberotterbach/Waldrohrbach (ots)

Am Donnerstag, 16.04.2026 wurde zwischen 07:45 und 08:15 Uhr durch die Polizeiinspektion Bad Bergzabern die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer auf der B38 (Weinstraße) in Oberotterbach überwacht. Bei erlaubten 30 km/h fuhren von 40 gemessenen Fahrzeugen acht zu schnell. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 51km/h.;

Zudem wurde im Zeitraum von 12:45-13:15h in Waldrohrbach die Einhaltung der Geschwindigkeitsvorgaben überwacht. Bei dort erlaubten 50km/h fuhren von 25 gemessenen Fahrzeugen zwei zu schnell. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit betrug 61km/h.

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