PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Oberotterbach/Waldrohrbach - Geschwindigkeitskontrollen

Oberotterbach/Waldrohrbach (ots)

Am Donnerstag, 16.04.2026 wurde zwischen 07:45 und 08:15 Uhr durch die Polizeiinspektion Bad Bergzabern die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer auf der B38 (Weinstraße) in Oberotterbach überwacht. Bei erlaubten 30 km/h fuhren von 40 gemessenen Fahrzeugen acht zu schnell. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 51km/h.;

Zudem wurde im Zeitraum von 12:45-13:15h in Waldrohrbach die Einhaltung der Geschwindigkeitsvorgaben überwacht. Bei dort erlaubten 50km/h fuhren von 25 gemessenen Fahrzeugen zwei zu schnell. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit betrug 61km/h.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402

https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 17.04.2026 – 09:28

    POL-PDLD: Bad Bergzabern - Autofahrer unter THC-Einfluss in der Landauer Straße kontrolliert

    Bad Bergzabern (ots) - Am gestrigen Donnerstag, 16. April wurde kurz nach 10h vormittags ein 25-jähriger mit seinem Pkw kontrolliert. Hierbei konnten Hinweise auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung (Cannabis) erlangt werden. Aus diesem Grund wurde dem Beschuldigten eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Die ...

    mehr
  • 17.04.2026 – 08:40

    POL-PDLD: Lustadt - Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

    Lustadt (ots) - Eine 52-jährige Pkw-Fahrerin touchierte am 16.04.2026, gegen 12:15 Uhr beim Rangieren auf einem Parkplatz einen ordnungsgemäß abgestellten Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen beobachteten den Vorfall, sprachen die Frau an und verständigten die Polizei, nachdem diese weitergefahren war. Die Fahrerin konnte kurze Zeit später kontrolliert werden. Dabei wurden ...

    mehr
  • 16.04.2026 – 14:53

    POL-PDLD: Annweiler- Geschwindigkeitskontrolle in Queichhambach

    Queichhambach (ots) - Am 15.04.2026 fand eine Geschwindigkeitskontrolle im Ortsbereich Annweiler-Queichhambach statt. Im Kontrollzeitraum von 09:30 Uhr bis 11:00 Uhr wurden 105 Fahrzeuge gemessen. Insgesamt wurden dabei 19 Fahrzeugführer gelasert, welche zu schnell unterwegs waren. Der Schnellste befuhr die Strecke mit 49 km/h. Die Messung fand in beide ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren