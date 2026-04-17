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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lustadt - Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

Lustadt (ots)

Eine 52-jährige Pkw-Fahrerin touchierte am 16.04.2026, gegen 12:15 Uhr beim Rangieren auf einem Parkplatz einen ordnungsgemäß abgestellten Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen beobachteten den Vorfall, sprachen die Frau an und verständigten die Polizei, nachdem diese weitergefahren war.

Die Fahrerin konnte kurze Zeit später kontrolliert werden. Dabei wurden alkoholbedingte Ausfallerscheinungen festgestellt. Zudem war sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ein Atemalkoholtest konnte vor Ort nicht durchgeführt werden. Sie wurde zur Dienststelle verbracht, wo eine Blutprobe entnommen wurde. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim

Telefon: 07274 958 0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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