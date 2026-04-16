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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler - Verkehrskontrollen

Annweiler (ots)

Am 16.04.2026 wurde in Annweiler zwischen 09:30 Uhr und 10:30 Uhr 25 LKW kontrolliert. Sieben Fahrer konnten keine Berechtigung vorweisen und mussten wenden.

Zwischen 13:00 Uhr und 14:15 Uhr fand im Bereich der Landauer Straße eine Kontrolle statt. Hierbei wurden innerhalb der Kontrollzeit acht Fahrzeugführer bei der Handynutzung sanktioniert sowie drei Fahrzeugführer, welche den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Annweiler

Telefon: 06346-96460
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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