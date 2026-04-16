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POL-PDLD: Wem gehört das Fahrrad?

POL-PDLD: Wem gehört das Fahrrad?
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Landau (ots)

Am 15.04.2026 wurde gegen 19:35 Uhr ein 39 Jähriger im Bereich der Ostbahnstraße einer Personenkontrolle unterzogen. Für das mitgeführte Fahrrad der Marke Rockrider konnte er keinen Eigentumsnachweis vorlegen. Bezüglich der Herkunft des Fahrrads verstrickte sich der bereits einschlägig in Erscheinung getretene Mann in Widersprüche. Es besteht der Verdacht, dass das Fahrrad entwendet wurde. Ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls wurde eingeleitet. Das Fahrrad wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy

Telefon: 06341-2872003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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