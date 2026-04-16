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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lustadt - Diebstahl aus Garage

Lustadt (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (14./15.04.26) entwendeten bislang unbekannte Täter aus einer Garage im Gartenweg in Lustadt zwei Pedelec und hochwertiges Werkzeug. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf ca. 10000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten sich bei der PI Germersheim via Mail an pigermersheim@polizei.de oder telefonisch unter 07274 / 9580 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Telefon: 07274 958 0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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