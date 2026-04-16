POL-PDLD: Lustadt - Diebstahl aus Garage

Annweiler am Trifels (ots) - Am Dienstag, den 14.04.2026, kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in Annweiler am Trifels. Nach bisherigen Erkenntnissen kehrte die Bewohnerin im Laufe des Tages zu ihrem Wohnhaus in der Hauptstraße zurück und traf dort gegen 11:30 Uhr auf einen bislang unbekannten Täter. Dieser ergriff unmittelbar die Flucht und entfernte sich vermutlich in Richtung Römergasse. Ob Gegenstände ...

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