POL-PDLD: Lustadt - Diebstahl aus Garage
Lustadt (ots)
In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (14./15.04.26) entwendeten bislang unbekannte Täter aus einer Garage im Gartenweg in Lustadt zwei Pedelec und hochwertiges Werkzeug. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf ca. 10000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten sich bei der PI Germersheim via Mail an pigermersheim@polizei.de oder telefonisch unter 07274 / 9580 zu melden.
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