Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Diebstahl auf Firmengelände - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

Im Zeitraum von Montag, den 2. Februar 2026, 18:00 Uhr, bis Dienstag, den 3. Februar 2026, 07:30 Uhr, kam es auf dem Gelände einer Baufirma in Lingen - Biene zu einem Einbruchdiebstahl.

Die unbekannte Täterschaft verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu einer Lagerhalle und drang anschließend in Lagerräume, Werkstätten und Büroräume ein. Neben Bargeld wurden Akkuschrauber und mehrere Kabel entwendet. Bis zum jetzigen Erkenntnisstand steht die Höhe des entstandenen Schadens noch nicht fest.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die zum genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, sich bei der Polizei Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell