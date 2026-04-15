Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Wohnhaus - Täter flüchtet

Annweiler am Trifels (ots)

Am Dienstag, den 14.04.2026, kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in Annweiler am Trifels.

Nach bisherigen Erkenntnissen kehrte die Bewohnerin im Laufe des Tages zu ihrem Wohnhaus in der Hauptstraße zurück und traf dort gegen 11:30 Uhr auf einen bislang unbekannten Täter. Dieser ergriff unmittelbar die Flucht und entfernte sich vermutlich in Richtung Römergasse.

Ob Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief ohne Erfolg.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich, hager, ca. 170cm groß - trug eine graue Hose und eine graue Mütze

Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Landau unter der Nummer 06341-287-0 in Verbindung zu setzen. Sachdienliche Hinweise können auch direkt per E-Mail an die Kriminalpolizei Landau übermittelt werden. Hierzu nutzen sie bitte die folgende E-Mail-Adresse: KILandau.K43@polizei.rlp.de

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