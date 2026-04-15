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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Ilbesheim/Ingenheim - Geschwindigkeitskontrollen

Ilbesheim/Ingenheim (ots)

Anlässlich der ROADPOL-Kontrollwoche "Speed" wurden am 14.04.2026 durch Kräfte der Polizeiinspektion Landau zwei Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Im Bereich Ilbesheim/L509 waren von 08:20 Uhr - 10:10 Uhr bei erlaubten 50 km/h insgesamt 26 Fahrzeugführer zu schnell unterwegs. Die gefahrene Höchstgeschwindigkeit betrug hier 93 km/h. Hier steht ein Bußgeld in Höhe von 400 Euro, zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei sowie ein einmonatiges Fahrverbot im Raum. Bei einer weiteren Kontrolle in Ingenheim von 12 Uhr - 14:15 Uhr wurden bei erlaubten 30 km/h insgesamt 57 Fahrzeugführer sanktioniert. Der Spitzenreiter im negativen Sinne wurde hier mit 65 km/h gemessen. Dieser wird sich auf ein Bußgeld in Höhe von 260 Euro, zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei sowie ein einmonatiges Fahrverbot einstellen müssen. Nähere Informationen hinsichtlich der ROADPOL-Kontrollwoche "Speed" vom 13.04. - 19.04.2026 können hier eingesehen werden:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6253058

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy

Telefon: 06341-2872003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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