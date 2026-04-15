Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler-Überwachung der B10 Umleitungsstrecke

Annweiler (ots)

Am 14.04.2026 fanden erneut Kontrollen bezüglich des Transitverbots für LKW über 7,5 Tonnen auf der B10 und am Ortseingang Annweiler statt. Hierbei wurden über 80 LKW kontrolliert. Lediglich jeder vierte LKW konnte keine Berechtigung vorweisen und wurde zurückgeschickt.

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