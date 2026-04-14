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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: A65/Landau - Betrunken in die Mittelleitplanke

POL-PDLD: A65/Landau - Betrunken in die Mittelleitplanke
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A65/Landau (ots)

Gestern Mittag (13.04.2026), kurz nach 14:30 Uhr, kam ein 64-jähriger Autofahrer auf der A65 bei Landau Zentrum von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Dabei entstand an seinem Fahrzeug ein Sachschaden von 5.000 Euro. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten Atemalkoholgeruch bei dem Fahrer fest. Ein freiwilliger Test ergab einen Wert von 0,87 Promille, weshalb die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Im Zuge der Ermittlungen gaben weitere Verkehrsteilnehmer an, dass der Mann bereits zuvor durch eine unsichere Fahrweise aufgefallen war. Autofahrer, die durch den 64-Jährigen gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 in Verbindung zu setzen. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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