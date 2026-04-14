POL-PDLD: Kirrweiler - E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss
Kirrweiler (ots)
In der Hauptstraße wurde gestern Morgen (13.04.2026, 11:00 Uhr) ein 37-jähriger E-Scooter-Fahrer kontrolliert. Die Beamten wurden aufmerksam, da der Mann sehr nervös wirkte, weshalb ihm ein Drogenschnelltest angeboten wurde. Dieser reagierte positiv auf THC. Sein Scooter wurde vor Ort verschlossen abgestellt. Der Fahrer musste die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.
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