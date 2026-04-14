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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Straßenverkehrsgefährdung - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am 13.04.2026 sollte gegen 15:15 Uhr ein E-Scooter-Fahrer im Ostring in Landau einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer missachtete die Anhaltesignale der Polizeibeamten und ergriff die Flucht. Während der anschließenden Verfolgungsfahrt kam es an der Kreuzung Martin Luther Straße / Weißquartierstraße zu einer gefährlichen Situation. Der E-Scooter Fahrer überholte einen Pkw rechts und verursachte dadurch beinahe einen Zusammenstoß. Der Fahrer setzte seine Flucht mit einer geschätzten Geschwindigkeit von etwa 50 km/h fort. Im Bereich des Heinrich-Heine-Platzes stürzte er schließlich, flüchtete jedoch anschließend zu Fuß in Richtung Ostbahnstraße. Trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Mann nicht mehr angetroffen werden. Der E-Scooter wurde sichergestellt. Gegen den bisher unbekannten Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy

Telefon: 06341-2872003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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