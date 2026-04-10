POL-KI: 260410.1 Kiel
Kreis Rendsburg-Eckernförde: 85-Jähriger aus Wattenbek wieder da -Folgemeldung zu 260409.2
Kiel / Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)
Der seit Mittwochabend vermisste 85-jährige Günter S. konnte heute gegen 00:15 Uhr an seiner Wohnanschrift angetroffen werden.
Eine Straftat stand nicht im Zusammenhang mit seinem Verschwinden.
Wir bedanken uns für die Veröffentlichung der inzwischen gelöschten Ursprungsmeldung und bitten darum, diese sowie insbesondere das Bild des Mannes nicht weiter zu verbreiten.
Mathias Stöwer, Pressesprecher der Polizeidirektion Kiel
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