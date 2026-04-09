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Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260409.1 Kiel - Verletzte in Diskothek nach Einsatz von Reizstoff - Zeugen gesucht

Kiel (ots)

Heute Nacht kam es in einem Kieler Club zu einer gefährlichen Körperverletzung durch den Einsatz eines Reizstoffsprühgerätes. Vier Personen erlitten leichte Verletzungen, ein 20-Jähriger kam in ein Krankenhaus. Einsatzkräfte räumten die Diskothek. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls.

Gegen 1:45 Uhr erhielten Polizeikräfte des 1. Polizeireviers Kiel Kenntnis darüber, dass es in einer Diskothek im Stadtteil Ravensberg mehrere Verletzte geben soll, nachdem dort Pfefferspray zum Einsatz gekommen sei. Vor Ort trafen die Kräfte auf insgesamt fünf junge Menschen, die über Husten und Reizungen im Hals klagten, nachdem im Bereich der Tanzfläche mit Reizgas gesprüht worden sei. Eine hinzugezogene Rettungswagenbesatzung verbrachte einen 20-jährigen Mann in ein Krankenhaus, die weiteren Geschädigten konnten vor Ort versorgt und anschließend entlassen werden. Polizeikräfte räumten daraufhin den Club und stellten ein Reizstoffsprühgerät sicher. Nach ausreichender Lüftung konnte der Club seinen Betrieb wieder aufnehmen.

Das 1. Polizeirevier Kiel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Wer Hinweise geben kann oder Beobachtungen gemacht hat, die zur Aufklärung der Tat führen könnten, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 0431-1601110 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

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