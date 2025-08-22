PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Minister Pegel übergibt Zuwendungen für zwei Gemeinden

Schwerin (ots)

Am Mittwoch überreicht Innenminister Christian Pegel im Landkreis Vorpommern-Greifswald an das Amt Züssow jeweils einen Zuwendungsbescheid für die Erweiterung der Feuerwehrgerätehäuser in den Gemeinden Gribow und Klein Bünzow.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen.

Termin: Mittwoch, 27. August 2025, 15.45 Uhr

Ort: Dorfstraße 25a, 17390 Klein Bünzow, Feuerwehrgerätehaus

Eine Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 640.000 Euro erhält die Gemeinde Klein Bünzow für die Erweiterung des bestehenden Feuerwehrgerätehauses. Das noch im guten Zustand erhaltene Gebäude hat nur eine Ausfahrt, sodass die Fahrzeuge hintereinanderstehen. Somit sind DIN-gerechte Stellplätze für die Fahrzeuge, eine Absauganlage für die Abgase in der Fahrzeughalle, geschlechtergetrennte Duschen sowie Umkleideräumen für Herren und Damen und einen Bereich für Stiefelwäsche geplant.

Die Gemeinde Gribow erhält eine Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 130.000 Euro für den Anbau eines zusätzlichen Stellplatzes für zwei Fahrzeuge sowie einer Abgasabzugsanlage.

Rückfragen bitte an:

Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Telefon: 0385/58812003
E-Mail: presse@im.mv-regierung.de
https://www.regierung-mv.de

Original-Content von: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell

