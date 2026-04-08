Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mehrere Kupferfallrohre entwendet- Polizei ermittelt und sucht weitere Geschädigte

Lübtheen (ots)

In den vergangenen Tagen ist es im Stadtgebiet von Lübtheen zu mehreren Diebstählen gekommen.

Nach ersten Erkenntnissen wurden dabei mindestens acht Kupferfallrohre entwendet. Festgestellt hatte ein 72-jähriger Anwohner den Diebstahl der Fallrohre an seinem Haus am Ernst-Thälmann- Platz am gestrigen Morgen. Zudem wurden auch von einem Firmengelände in der Straße "Der Heidkamp" mehrere Kupferfallrohre gestohlen. Im Rahmen erster Ermittlungen im Stadtgebiet konnten Polizeikräfte zwei weitere betroffene Wohnhäuser in der Gipsstraße feststellen. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Die Polizei in Hagenow (03883 631-0) ermittelt in allen Sachverhalten zum Kupferdiebstahl und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat machen können, sich zu melden. Darüber hinaus werden weitere mögliche Geschädigte gebeten, ihre Grundstücke und Gebäude auf entsprechende Schäden oder fehlende Fallrohre zu überprüfen und sich bei Feststellungen umgehend bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell