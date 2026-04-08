Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zeugen nach räuberischem Diebstahl in Schwerin-Warnitz gesucht

Rostock (ots)

Am Sonnabend, den 04. April, kam es in Schwerin-Warnitz in der Straße "Am Margaretenhof" kurz vor Ladenschluss zu einem räuberischen Diebstahl.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand entwendete ein bislang unbekannter Tatverdächtiger gegen 21:50 Uhr vor einem Lebensmittelfachgeschäft drei Präsentkörbe von einem Außenaufsteller, ohne diese zu bezahlen. Anschließend begab sich der Mann in Richtung einer nahegelegenen Bäckerei.

Eine Zeugin sprach den Tatverdächtigen auf den Vorfall an. Daraufhin beleidigte und bedrohte der Mann die Zeugin und bespuckte sie unter anderem. Im weiteren Verlauf entfernte sich der aggressive Tatverdächtige mit einem Fahrrad vom Tatort.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

dunkle Regenjacke

beige kurze Hose führte ein blaues Fahrrad mit sich

Eine durch alarmierte Polizeikräfte eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zum Vorfall oder zur Identität des beschriebenen Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schwerin unter der Telefonnummer 0385 5180 2224, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache der Polizei MV entgegen.

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