POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Transporter entwendet - Polizei sucht Zeugen
Neukirchen-Vluyn (ots)
In der Nacht von Donnerstag (02.04.) auf Freitag (03.04.) entwendeten unbekannte Täter zwischen 23 Uhr und 8 Uhr einen Transporter auf der Humboldtstraße.
Das Fahrzeug parkte dort nahe der Einmündung Leibnizstraße am Fahrbahnrand in einer Parklücke. Es handelt sich dabei um einen Mercedes-Benz Sprinter mit dem amtlichen Kennzeichen KR-VD 888.
Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, die im benannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich telefonisch mit der Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841 / 171-0 in Verbindung zu setzen.
EG/Ref. 260403-1000
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