Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Einbrüche in zwei Gaststätten

Polizei sucht Hinweise

Moers (ots)

In der Nacht von Donnerstag (02.04.) auf Freitag (03.04.) brachen unbekannte Täter in zwei Gaststätten auf der Homberger Straße ein.

Im Zeitraum von 22:30 Uhr bis 07:00 Uhr öffneten die Täter gewaltsam ein Fenster an einem Wirtshaus und gelangten so hinein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld.

Im gleichen Zeitraum drangen unbekannte Personen auch in eine Eisdiele ein. Hier überwanden sie mit Gewalt die Eingangstür und konnten ebenfalls Bargeld erbeuten.

Die Ermittlungen, ob möglicherweise die gleichen Täter für beide Taten in Frage kommen, dauern derzeit an.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit der Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841 / 171-0 in Verbindung zu setzen.

EG/Ref. 260403-0820 / 260403-0830

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